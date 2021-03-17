В Екатеринбурге пройдет «Майская прогулка»

Участники Майской прогулки смогут выбрать один из четырех маршрутов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге «Майская прогулка-2021» пройдет 16 мая. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан». Участники смогут выбрать один из четырех маршрутов: 17, 22, 37,5 и 50 км. Они будут проложены по северным окрестностям города и будут проходить по территории парка Победы, Шувакишского, Калиновского и Шарташского лесопарков. В этом году один из маршрутов посвящен 75-летию Российского географического общества.

Как и в прошлом году, «Майская прогулка» стартует от педагогического университета на проспекте Космонавтов, 26. Финиш традиционно расположится у главного корпуса УрФУ на улице Мира, 19.

Подать заявку на участие можно будет на сайте мероприятия в ближайшие дни. При этом онлайн-регистрация не является обязательной процедурой. Зарегистрироваться можно также в магазинах «Век» или непосредственно на старте прогулки, заполнив анкету участника.

Напомним, что в 2020 году из-за пандемии акция состоялась лишь 27 сентября.