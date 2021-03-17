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Коронавирус Covid-1917 марта 2021 11:45

Вакциной от коронавируса привилось 200 тысяч свердловчан

По словам заместителя губернатора Павла Крекова, еще столько же человек должны поставить второй компонент
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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За все время пандемии коронавирусной инфекцией в Свердловской области заразилось 80 тысяч человек.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжают вакцинировать людей от коронавируса. Заместитель губернатора региона Павел Креков заявил, что сейчас прививку сделали более 200 тысяч уральцев и через неделю еще столько же привьют и вторым компонентом.

-Появилась информация, что новая партия вакцины готовится к отправке в регионы. Мы надеемся в течение ближайшей недели получить дополнительную партию вакцины, потому что уже более 200 тыс. человек выразили желание вакцинироваться. В зависимости от того, какими темпами будет проведена вакцинация и будет развиваться дальнейшая ситуация, - рассказал Павел Креков.

Отметим, за все время пандемии коронавирусной инфекцией в Свердловской области заразилось 80 тысяч человек. Из них 73 тысячи выздоровели.