В Нижнем Тагиле больных лейкемией поддержат равные консультанты

Консультант расскажет больному достоверную информацию немедицинскими терминами
Фото: Олег УКЛАДОВ
Больных раком крови в Нижнем Тагиле поддержат равные консультанты, которых сейчас готовят в разных регионах страны. Такие консультанты сами переживают тяжелое заболевание, поэтому могут объяснить немедицинскими терминами проверенную информацию новым заболевшим, а также их родственникам.
На курсах «Равный консультант» и «Ведущий группы взаимопомощи» учат проводить встречи, где собравшиеся люди делятся эмоциями и пытаются принять действительность и свой диагноз. Об этом пишем портал TagilCity.ru.
Сейчас равные консультанты пытаются наладить связь с больницами, которые смогут направлять им больных за поддержкой.