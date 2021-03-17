В Нижнем Тагиле больных лейкемией поддержат равные консультанты

Консультант расскажет больному достоверную информацию немедицинскими терминами Фото: Олег УКЛАДОВ

Больных раком крови в Нижнем Тагиле поддержат равные консультанты, которых сейчас готовят в разных регионах страны. Такие консультанты сами переживают тяжелое заболевание, поэтому могут объяснить немедицинскими терминами проверенную информацию новым заболевшим, а также их родственникам.

На курсах «Равный консультант» и «Ведущий группы взаимопомощи» учат проводить встречи, где собравшиеся люди делятся эмоциями и пытаются принять действительность и свой диагноз. Об этом пишем портал TagilCity.ru.

Сейчас равные консультанты пытаются наладить связь с больницами, которые смогут направлять им больных за поддержкой.