Tele2 приглашает эффектно закрыть зимний сезон на Red Bull Jump&Freeze по другим правилам

Фото: предоставлено Tele2

Зимний сезон на горнолыжном курорте «Уктус» завершает зрелищное аква-шоу Red Bul Jump&Freeze. В третий раз Tele2 выступает партнером соревнования и приглашает всех поклонников зимнего экстрима, готовых шлифовать снег и нырять в ледяную воду одновременно, выполнить конкурсный спуск на своих условиях.

Red Bull Jump&Freeze («Прыгни и замерзни») – единственное в своем роде зимнее соревнование с элементами вольного плавания. Это контест для всех поклонников скоростного спуска со снежных склонов, которые получат возможность съехать прямо в наполненный до краев бассейн, выполнив при этом какой-нибудь невероятный трюк. Сделать это нужно будет обязательно в оригинальном костюме – судьи будут оценивать не только качество трюка, но и образ.

Большинство участников прыгают с горы в бассейн на лыжах или сноубордах, а для ценителей оригинального подхода есть специальная номинация от Tele2 «Катай по другим правилам». Чтобы стать участником этой номинации, нужно придумать свою конструкцию для спуска с горы. Это может быть снегокат, санки или самодельные лыжи, – главное, чтобы устройство было управляемым и безопасным для спуска. Победителей в номинации Tele2 ждет поездка на двоих на Red Bull Jump&Freeze, который пройдет 10 апреля в Санкт-Петербурге (оплачивается перелет и проживание).

Подробный регламент для участия можно найти на сайте Red Bull и в группе «ВКонтакте». Лучшие взлеты и падения соревнования будут показаны в онлайн-трансляции на скорости 4G от Tele2. Ее можно посмотреть из любой точки страны и мира в официальном аккаунте Tele2 во «ВКонтакте».

В лаунж-зоне Tele2 все участники и гости соревнования смогут согреться горячим кофе и теплыми пледами, зарядить свои смартфоны, испытать скорость мобильного 4G-интернета от Tele2 в бесплатной сети Wi-Fi и просто отдохнуть на комфортных шезлонгах. Также оператор создал Instagram-маски для гостей, которые не решились на спуск, но хотят примерить классный костюм. Посетители фестиваля смогут активировать маски в официальном аккаунте @tele2russia в Instagram и опубликовать креативные «истории». Напечатать фото с площадки можно будет бесплатно на инста-принтере.

ГЛК «Уктус», 21 марта 2021.

Сбор участников с 11:00, начало соревнований и онлайн-трансляции – в 13:00.

Регистрация участников уже открыта по ссылке.