В Нижнем Тагиле открылась детская «бережливая поликлиника»

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле на Балакинской, 16 открылась детская «бережливая поликлиника». На ремонт в здании медучреждения потратили около 2,5 миллиона рублей. Теперь пациентов здесь принимают по новым правилам. Например, после ремонта в поликлитнике разделены потоки больных и здоровых детей.

- Сегодня у жителей Тагилстроя и Рудника имени III Интернационала появилась возможность получить качественные медицинские услуги в новых комфортных условиях, - рассказал мэр города Владислав Пинаев.

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Сейчас в поликлинике на улице Балакинская прием ведут врачи семи педиатрических участков, к которым прикреплено более семи тысяч детей и подростков.

В мэрии отметили, что к 2022 году все детские медучреждения приобретут статус «бережливых».