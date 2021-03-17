Мешающие коммунальным службам машины будут эвакуировать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на трех улицах будут эвакуировать автомобили, мешающие уборке снега. Об этом автолюбителей предупредили в пресс-службе мэрии. На участках дорог, где будут работать коммунальщики, установят временные дорожные знаки «Стоянка запрещена» совмещенные с табличкой «Работает эвакуатор». Также будет обозначено время уборки снега.

- В среду, 17 марта 2021 года, коммунальщики продолжат вывозить зимние осадки с улицы Уральских рабочих (на участке между улицами Бакинских комиссаров и Народного фронта), а также приступят к вывозу снежных масс с улицы Восстания (от улицы Ломоносова до улицы Бакинских комиссаров) и с улицы Большакова, - рассказали в мэрии.

Коммунальные службы работаю совместно с ГИБДД, чтобы эвакуировать мешающий уборке транспорт. Чтобы машину потом не пришлось искать на спецстоянках, водителям следует обращать внимание на знаки и не парковать автомобили вдоль обочин дорог, а также в «парковочных карманах».