Общественники заявили о незаконной разработке карьера компанией, которая строит мост через Тагильский пруд

Фото: Дмитрий Чукреев

Общественники заявили о незаконной разработке карьера вблизи поселка Новоасбест Горноуральского городского округа компанией, которая строит мост через Тагильский пруд. Активисты уверены, что самосвалы возили с отвала Анатольского месторождения скальную породу и грунт на отсыпку для строительства.

- Под Нижним Тагилом пресекли разработку нелегального карьера, откуда скалу свозили на строительство федерального объекта, - написал на своей странице в Facebook общественник Дмитрий Чукреев. - Ежедневно на объект свозили около 3000 тонн скалы и отсева.

По словам общественников, уполномоченные и сотрудники ОЭБиПК ОМВД России «Нижнитагильское» арестовали технику строитель. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» КП-Екатеринбург рассказали, что по данному факту проводится проверка.

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