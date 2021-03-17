В Екатеринбурге ищут подрядчика на обслуживание пяти автобусных маршрутов

Подрядчика на новые маршруты будут искать до 8 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на поиск подрядчика на обслуживание пяти автобусных маршрутов. Начальная стоимость контракта – 35,8 миллионов рублей. Компания должна будет обслуживать обслуживать городские автобусные маршруты № 40 (в настоящее время № 011), 12, 38, 042, 070.

Согласно документам, для обслуживания маршрутов требуются автобусы малого (не менее 16 посадочных мест) и среднего (не менее 39) класса. Все машины должны быть оснащены навигационноным оборудованием GPS/ГЛОНАСС и быть окрашены в зеленый цвет. Подать заявки можно до 8 апреля 2021 года.

Напомним, что в этом году общественный транспорт ждут значительные изменения - планируется отменить пять маршрутов общественного транспорта, еще 24 переименовать.