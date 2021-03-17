Активисты пытались добиться, чтобы здание признали объектом культурного наследия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге активисты заявили, что обломки ПРОМЭКТа свозят на нелегальную свалку. Они проследили за самосвалами, которые вывозят мусор с места сноса на Декабристов, 20 и выяснили, что машины едят до пустыря на Химмаше.

- Мы проследили, куда вывозят обломки памятника конструктивизма. На пустырь на улице Черняховская, где корпорация «Маяк», похоже, устраивает нелегальную свалку, - рассказали активисты организации «Уральский хронотоп».

Ранее прокуратура отозвала иск к подрядчику «Маяка», потому что он устранил все нарушения, в том числе подготовил проект организации демонтажа (ПОД). По словам активистов в нем должно быть отражено, куда будет вывозиться и как утилизироваться строительный мусор после сноса.

- Неужели в «маяковском» ПОД так и указано: обломки ПРОМЭКТа будут вывезены на нелегальную свалку? - добавили в «Уральском хронотопе».

Мы обратились в пресс-службу корпорации «Маяк».

Напомним, что снос здания ПРОМЭКТа начался в январе. Во время демонтажа, на проезжую часть рухнули обломки одной из стен. После этого снос ненадолго приостановили. Активисты пытались добиться, чтобы здание признали объектом культурного наследия, но в начале марта стало известно, что эксперты не увидели в нем исторической ценности.

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