Нижний Тагил вновь примет международные соревнования летающих лыжников

Турнир носит название «Синяя птица» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле состоятся очередные международные соревнования. В ближайшие выходные в комплексе трамплинов «Аист» состоится этап кубка мира по прыжкам на лыжах среди женщин. Турнир носит название «Синяя птица». Ожидается приезд спортсменок из 14 стран. Сборная России в качестве хозяйки получила расширенную квоту участников. На старт выйдут 10 девушек, две из них из Нижнего Тагила.

- Все иностранцы были в восторге от организации соревнований. Город реально готов принимать старты самого высокого уровня, а именно этапы Кубка мира по лыжному двоеборью, - сообщают в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Примечательно, что организаторы планируют присутствие зрителей на трибунах. Предварительно разрешено заполнить трибуны на 50% от вместимости комплекса.