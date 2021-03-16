Футболист «Урала» Рафал Августиняк впервые в карьере сыграет за сборную Польши

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Центральный полузащитник футбольного клуба «Урал» из Екатеринбурга 27-летний Рафал Августиняк впервые в своей карьере получил предложение сыграть за национальную сборную Польши. Спортсмен выступает за уральскую команду с 2019 года. За это время он провел 47 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Урал».

Дебют Августиняка может состояться через 10 дней. Его команда сыграет со сборной Венгрии в квалификации чемпионата мира по футболу, который состоится в 2022 году.

Также приглашение в национальные сборные получили 33-летний полузащитник Эрик Бикфалви, который представляет Румынию, и 30-летний Стефан Страндберг, играющий за Норвегию.