В Нижнем Тагиле проверят качество воды в скважинах и колодцах

В лаборатории проведут исследование проб воды по многим показателям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле проверят качество воды в местных скважинах и шахтных колодцах. Заказчиком работ стало МБУ «Служба экологической безопасности». По контракту на эти цели планируют потратить 500 тысяч рублей, хотя изначально «Уральская комплексная лаборатория промышленного и гражданского строительства» запрашивал за свои услуги 740 тысяч рублей.

- Согласно проектной документации исполнитель должен оказать услуги по лабораторному исследованию воды в источниках нецентрализованного водоснабжения с выдачей санитарно-эпидемиологического заключения, - об этом пишет местное издание ТагилСити.

В лаборатории проведут исследование проб воды по многим показателям: запах, мутность, жесткость, цветность и другие. Планируется, что работы проведут с 12 апреля по 14 мая 2021 года.