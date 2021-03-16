Житель Свердловской области отсудил у дорожной компании 75 тысяч рублей за яму на трассе

Фото: пресс-служба областного суда Свердловской области

Житель Свердловской области отсудил у компании по ремонту дорогу 75 тысяч рублей. В мае 2020 мужчина ехал по трассе «Серов – Екатеринбург», в какой-то момент его автомобиль «Subaru» наехал на выбоину и получил механические повреждения, его увозил эвакуатор. Выяснилось, что на дороге в этот момент имелась яма внушительных размеров. В автосервисе владельцу иномарки выставили счет: ремонт обошелся в 52 тысяч рублей.

Владелец авто решил обратиться в суд, чтобы компании «УралДорТехнологии», «ДорСтройЭксплуатация», которые должны были заниматься обслуживанием этого участка трассы, понесли ответственность за инцидент.

- Мужчина подал иск в Кировский районный суд, чтобы взыскать стоимость ремонта, услуги эвакуатора, а также компенсацию морального вреда, - сообщили в областном суде Свердловской области.

По решению суда мужчине должны выплатить 75 тысяч рублей. Ответчик не согласился с итоговым заключением и подал апелляцию. Однако ведомство встало на сторону пострадавшего водителя.