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Происшествия16 марта 2021 17:19

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после смерти новорожденной в областном перинатальном центре

13 января там скончалась девочка, родители уверены, что это стало следствием халатности врачей
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Согласно медицинскому свидетельству, причиной смерти стал артериовенозный порок развития церебральных сосудов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после смерти новорожденной в областном перинатальном центре в Екатеринбурге. Как рассказал «КП» источник в силовых структурах, девочка умерла 13 января, а родители уверены, что это стало следствием халатности врачей. Согласно медицинскому свидетельству, причиной смерти стал артериовенозный порок развития церебральных сосудов.

- Уголовное дело возбуждено с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, совершивших преступление, необходимо проведения комплекса следственных и процессуальных действий, - пояснил инсайдер «Комсомолки».

Отец девочки подтвердил факт трагедии, но комментировать случившееся отказался. В пресс-службе перинатального центра оперативно прокомментировать инцидент не смогли, в СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от заявлений.

Напомним, что в Нижних Сергах суд оправдал акушерку, которую обвиняли в причинении смерти по неосторожности роженице.

ЧП