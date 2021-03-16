В Свердловской области увеличили длительность комендантского часа для несовершеннолетних

Под «ночным» теперь будут понимать период с 22:00 до 6:00 по местному времени Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области внесли изменения в закон о комендантском часе для несовершеннолетних. Под «ночным» теперь будут понимать период с 22:00 до 6:00 по местному времени вне зависимости от того, будет это зима или лето. Дети и подростки не смогут находиться в общественных местах без родителей или законных представителей позже 10 вечера.

- Делается это для обеспечения безопасности детей и подростков, для снижения уровня детской и подростковой преступности, ведь как показывает практика, большинство преступлений совершается именно в ночное время, - отмечают в законодательном собрании Свердловской области.

Увеличение длительности комендантского часа для несовершеннолетних поддержал и министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. Он привел статистические данные, которые говорят о необходимости введения ограничительных мер.