В Екатеринбурге нашли 29-летнего пермяка, которого накануне разыскивал отряд «ЛизаАлерт»

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге нашли 29-летнего пермяка Дамиля Таирова, который покинул самостоятельно покинул реабилитационный центр «Ника». Оказался он там в марте, когда его нашли на вокзале Екатеринбурга. Объявление о пропаже распространили добровольцы из отряда «ЛизаАлерт» 14 марта.

- Дамиль Таиров найден силами отряда «ЛизаАлерт»» на улице Старых Большевиков. Помогли показания свидетелей. Сейчас его забрали родственники, вместе они едут домой, - рассказала доброволец поискового отряда.

29-летний мужчина теряется не в первый раз. В декабре прошлого года он уехал из деревни Ергач и пропал. Родственники стали его искать и узнали, что он подался в уральскую столицу. Сам он нуждается в медицинской помощи.