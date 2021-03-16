В Екатеринбурге военные набирают пулеметчиков через сервисы по поиску работы

Примечательно, что рассматриваются кандидаты без опыта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге военные ищут пулеметчиков через популярные сервисы по поиску работы. Примечательно, что рассматриваются даже кандидаты без опыта. В описании вакансии говорится, что в обязанности соискателя будет входить служба по контракту в рядах вооруженных сил Российской Федерации. К претендентам на необычную должность выдвинуты некоторые требования.

- Кандидат должен иметь как минимум девять классов образования. Годен к военной службе либо иметь незначительные ограничения. Также выполнять минимальные физические упражнения на силу, быстроту и выносливость, - говорится в объявлении.

Претендентам готовы предоставить социальные гарантии в виде служебного жилья, ежегодный отпуск, бесплатное медицинское обслуживание, питание и обеспечение обмундированием. Также кандидатам готовы платить от 35 тысяч рублей в месяц.