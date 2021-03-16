На Урале полицейский спас несколько человек на заснеженной трассе

Проезжающий мимо сотрудник с семьей не бросил людей в беде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области инспектор ДПС спас несколько человек, которые застряли на трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган». История произошла еще 24 февраля недалеко от села Новоисетское. Полицейский Антон Хорошко ехал на своей машине вместе с семье по заснеженной дороге и заметил несколько автомобилей, которые попали в занос и не могли выехать самостоятельно. Автоинспектор не смог остаться в стороне.

- Проезжающий мимо сотрудник с семьей не бросил людей в беде. Нас он подвез до города Каменска – Уральского, а по пути помог вытащить из снежного заноса ещё один автомобиль. Для тех, кому он не мог помочь, вызывал наряд полиции, - рассказала жительница села Новоисетское Наталья.

Чуть позже женщина смогла встретиться с инспектором ДПС и выразить свою благодарность за помощь лично.