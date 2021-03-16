Сотый вагон «грузовыми шаттлами» отправлен на Свердловской магистрали

Фото: предоставлено СвЖД

Сотый вагон в составе сборного поезда – «грузового шаттла» отправлен в марте 2021 года на Свердловской магистрали. Данный логистический сервис действует уже 9 месяцев и обеспечивает ускоренную доставку груза конечному получателю по принципу «точно в срок», включая первую и последнюю мили.

В «юбилейном» вагоне груз одного из клиентов СвЖД был доставлен из Екатеринбурга в Иркутск. Со Свердловской магистрали продукция крупного международного производителя напитков перевозится на станции Восточно-Сибирской железной дороги на постоянной основе с осени прошлого года. Далее она распределяется по населенным пунктам Иркутской области и соседних регионов.

Напомним, сервис «грузовые шаттлы» рассчитан, прежде всего, на предприятия малого и среднего бизнеса. Он дает возможность бронирования места для груза в сборном грузовом поезде и перевозку по расписанию. Технология предусматривает консолидацию небольших отправок с разных станций («шаттлами») в отдельный поезд («грузовой экспресс»), его ускоренное продвижение по специальному расписанию до крупного транспортного узла и дальнейшее «распыление» (также «шаттлами») по конечным пунктам назначения.

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Оператор «грузовых шаттлов» – АО «РЖД Логистика» (дочернее общество ОАО «РЖД»). Проект реализуется на полигонах Московской, Западно-Сибирской, Приволжской, Октябрьской, Северо-Кавказской, Свердловской железных дорог. Основными точками зарождения и погашения грузопотоков в рамках сервиса являются Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара и Екатеринбург – крупные центры, куда приходят грузы самой широкой номенклатуры и развозятся по городам ближайших регионов. С момента запуска сервиса в июне 2020 года на сети ОАО «РЖД» в составе «грузовых шаттлов» перевезено более 1200 вагонов.