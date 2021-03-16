На Урале экс-полицейского, устроившего поножовщину в баре, будут судить по двум статьям

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На Урале 29-летнего экс-полицейского, устроившего поножовщину в баре, будут судить по двум статьям - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и хулиганство, совершенное с применением насилия применением оружия. Пьяный лейтенант устроил дебош в ресторане «Тахов» в Заречном около четырех ночи 6 февраля. Сначала полицейский затеял драку и разнес в заведении туалет, а затем устроил резню на входе в ресторан. Мужчина собирался устроить разборки с охранником, но напал на случайного гостя заведения.

- Действуя из личных неприязненных отношений, используя имеющийся при себе нож, он пошел за оппонентом в споре и, перепутав его, нанес не менее двух ударов в область туловища постороннего - посетителя ресторана, случайно оказавшегося в непосредственной близости, тем самым причинив ему тяжкий вред здоровью, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Как ранее рассказал «КП-Екатеринбург» один из свидетелей инцидента, полицейский был сильно пьян. Осведомленный источник тогда уточнил, что после произошедшего подозреваемый сбежал. Прибывшие на место оперативники отсмотрели записи с камер наблюдения и с удивлением обнаружили, что мужчина, устроивший поножовщину, оказался их коллегой.

- Сыщики уголовного розыска установили, что к происшествию может быть причастен сотрудник местного отдела полиции, его вскоре обнаружили в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проведена служебная проверка, по результатам которой ныне обвиняемый уже уволен из органов МВД по отрицательным основаниям, - рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Белоярская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника отдела полиции. Рассматривать его будет Заречный районный суд.