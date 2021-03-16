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Общество16 марта 2021 14:34

В Екатеринбурге почистят акваторию Исети и три городских пруда

На работы планируют потратить больше двух миллионов
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Подрядчик должен будет убрать отходы с водной поверхности и с обмелевших участков, в том числе торчащие ветки деревьев и кустарников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге администрация ищет подрядчика, который очистит акватории и обмелевшие участки русел рек, которые находятся в границах особо охраняемых природных территорий. Конкурс опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет убрать отходы с водной поверхности и с обмелевших участков, в том числе торчащие ветки деревьев и кустарников и крупногабаритный мусор. В документе прописано, какие участки реки Исеть планируется очистить. Также в перечне есть и пруды на реке Исеть в черте Екатеринбурга - Верх-Исетский, Нижне-Исетский, Городской.

На работы планируют потратить 2 093 998 рублей. Очистку должны закончить до конца ноября 2021 года.