В Екатеринбурге почистят акваторию Исети и три городских пруда

Подрядчик должен будет убрать отходы с водной поверхности и с обмелевших участков, в том числе торчащие ветки деревьев и кустарников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге администрация ищет подрядчика, который очистит акватории и обмелевшие участки русел рек, которые находятся в границах особо охраняемых природных территорий. Конкурс опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет убрать отходы с водной поверхности и с обмелевших участков, в том числе торчащие ветки деревьев и кустарников и крупногабаритный мусор. В документе прописано, какие участки реки Исеть планируется очистить. Также в перечне есть и пруды на реке Исеть в черте Екатеринбурга - Верх-Исетский, Нижне-Исетский, Городской.

На работы планируют потратить 2 093 998 рублей. Очистку должны закончить до конца ноября 2021 года.