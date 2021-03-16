До суда обвиняемый будет под подпиской о невыезде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Двуреченск задержали 43-летнего мужчину, который работает весовщиком в «Сима-ленде». Как рассказал «КП»-Екатеринбург источник в силовых структурах, ему предъявлены обвинения по статье «Развратные действия». О преступлении стало известно после того, как дочка его сожительницы сбежала из дома.

- После нахождения 15-летнюю девочку допросили сотрудники ПДН. Она им рассказала, что опекун склонял ее к сексу. Мужчина уже дал признательные показания, - отмечает инсайдер «КП».

Отметим, что до суда обвиняемый будет под подпиской о невыезде. Он также был ранее судим за угрозу убийством.