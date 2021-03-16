Он уже был судим за избиения, кражу и угон Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске возбудили уголовное дело на отбывающего наказание в колонии 31-летнего рецидивиста. Как рассказал «КП»-Екатеринбург источник в силовых структурах, его обвиняют в изнасиловании 12-летней дочери сожительницы.

- По словам девочки, отчим на протяжении шести месяцев насиловал ее, когда матери не было дома. Все началось летом 2019 года. Она молчала полтора года. Видимо, решила сообщить обо всем когда поняла, что сожитель матери еще не скоро вернется из колонии, - рассказал инсайдер «КП».

Теперь насильнику грозит от 12 до 20 лет колонии строгого режима. Сейчас он отбывает наказание за другое преступление в ИК-19 Тавды, куда его отправили на шесть лет.