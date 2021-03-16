Екатеринбуржцев предупредили о гололеде на дорогах из-за перепадов температур

В ближайшие дни из-за перепада температур на дорогах будет скользко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Екатеринбурга предупредили о гололеде на дорогах в ближайшие дни из-за перепадов температур. По прогнозам синоптиков днем 17 и 18 марта 2021 года воздух будет прогреваться от ноля до +3 градусов. Ночью же температура будет опускаться до -5, -7 градусов.

- На дорогах возможно образование наледи, поэтому водителям и пешеходам следует учитывать дорожные и метеорологические условия и быть предельно внимательными на дорогах, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Госавтоинпекторы попросили водителей соблюдать правила дорожного движения, выбирать пониженную скорость, исключить рискованные обгоны и избегать резких маневров - торможений и перестроений. Кроме того следует увеличивать дистанцию до транспорта, двигающегося впереди.

Пешеходам также следует соблюдать правила безопасного поведения на дороге и помнить, что на скользкой дороге тормозной путь транспорта значительно увеличивается. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости необходимо использовать световозвращающие элементы на верхней одежде.