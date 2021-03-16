До суда молодой человек будет находиться под стражей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские задержали парня, который хранил дома наркотики. Выйти на 21-летнего екатеринбуржца силовики смогли, в том числе благодаря неравнодушным местным жителям, знающим о всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» и пожаловавшимся на подозрительного соседа. Сотрудники полиции приехали к молодому человеку домой, где поступившая к ним информация подтвердилась.

- При осмотре его жилища по адресу Саввы Белых, 1 обнаружили и изъяли 25 пакетиков зип-лок и 16 свертков с веществом растительного происхождения. Изъятое направили на исследование, в ходе которого установлено, что изъятое вещество является марихуаной общей массой 14,36 грамма. Также оперативники изъяли полимерный пакет с синтетическим наркотиком мефедроном весом 2,73 грамма, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Предварительно известно, что молодой человек собирался продавать наркотики, которые хранил дома, через закладки. Сейчас парню за «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. До суда он будет находиться под стражей.

Сотрудники полиции в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» просят горожан сообщать обо всех фактах распространения, перевозки и хранения наркотиков, а также о пропаганде и рекламе наркотических средств, в том числе в интернете, по телефону доверия отдела по контролю за оборотом наркотиков 8(999)368-04-97 или 112.