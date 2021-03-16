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Общество16 марта 2021 9:14

Екатеринбуржцев призвали убрать автомобили с двух улиц, где будут убирать снег

Машины, мешающие коммунальным службам, будут эвакуировать
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Во время уборки, на участках, где она будет проходить, будут установлены временные дорожные знаки «Стоянка запрещена»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водителей Екатеринбурга призвали не парковать личный транспорт вдоль обочин дорог, а также в «парковочных карманах» на время уборки снега. Машины, мешающие коммунальным службам, будут эвакуировать

Сегодня, 16 марта 2021 года, коммунальная техника будет работать на Тверитина и Уральских рабочих - на участке от улицы Бакинских комиссаров до улицы Народного фронта.

Во время уборки, на участках, где она будет проходить, будут установлены временные дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещенные с табличкой «Работает эвакуатор». Также для удобства водителей на них будет указано время работы коммунальщиков.