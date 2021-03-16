Екатеринбуржцев призвали убрать автомобили с двух улиц, где будут убирать снег

Во время уборки, на участках, где она будет проходить, будут установлены временные дорожные знаки «Стоянка запрещена» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водителей Екатеринбурга призвали не парковать личный транспорт вдоль обочин дорог, а также в «парковочных карманах» на время уборки снега. Машины, мешающие коммунальным службам, будут эвакуировать

Сегодня, 16 марта 2021 года, коммунальная техника будет работать на Тверитина и Уральских рабочих - на участке от улицы Бакинских комиссаров до улицы Народного фронта.

Во время уборки, на участках, где она будет проходить, будут установлены временные дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещенные с табличкой «Работает эвакуатор». Также для удобства водителей на них будет указано время работы коммунальщиков.