Из Кольцово возобновляются прямые рейсы в Ульяновск

Полеты в Ульяновск из Кольцово начнет выполнять авиакомпания Red Wings на самолете Sukhoi Superjet 100 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Кольцово в мае возобновят прямые рейсы в Ульяновск. Самолеты будут летать два раза в неделю - по понедельникам в 10:15 и по четвергам в 19:40. Долететь до города на берегах реки Волги можно будет за два часа.

- Рейсы запланированы в рамках программы субсидирования региональных воздушных перевозок при софинансировании правительства Свердловской области, - отметили в пресс-службе Кольцово.

Полеты начнет выполнять авиакомпания Red Wings на самолете Sukhoi Superjet 100 вместимостью до ста пассажиров. До сентября 2014 года полеты в Ульяновск из Кольцово выполняла авиакомпания «РусЛайн».