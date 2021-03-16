На Урале шахтеру, получившему инвалидность после травмы на работе, выплатили компенсацию только после вмешательства приставов

Шахтеру выплатили моральную компенсацию только когда вмешались приставы Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале шахтеру, получившему инвалидность после травмы на работе, выплатили компенсацию только после вмешательства судебных приставов. Мужчина обратился в суд, после того, как во время работы проходчиком на шахте, ему придавило ноги скатившимся по откосу куском горно-рудной массы. Рабочий получил закрытые переломы обоих ног.

- В Межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств ГУФССП России по Свердловской области поступил исполнительный документ о взыскании морального вреда в размере 200 тысяч рублей с горнодобывающей компании в пользу работника, - рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство, а затем уведомили об этом компанию - должника. Взыскать компенсацию пришлось принудительно со счетов организации в банках. 200 тысяч рублей были перечислены работнику шахты в счет компенсации морального вреда.