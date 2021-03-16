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В Академическом построят новую часть улицы Чкалова, которая будет заканчиваться у новостроек по улице Академика Парина. По данным контракта портала госзакупок, на строительство проезжей части потратят 709,45 миллиона рублей.

Кроме этого на дороге предусмотрены тротуары шириной от четырех метров и велодорожки.

- В соответствии с проектной документацией «Строительство улицы Чкалова, от улицы Академика Сахарова до перспективной улицы Академика Парина, с устройством очистных сооружений и мостового перехода через реку Патрушиху, в городе Екатеринбурге» и в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 процентов цены муниципального контракта, - говорится в документах аукциона.

Ожидается, что дорога через реку Патрушиху появится к июню 2023 года.