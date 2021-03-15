В Екатеринбурге определили эскиз реконструкции парка 50-летия ВЛКСМ

Горожане заявляли, что здесь нет освещения, отсутствуют спортивные площадки, скамейки и урны Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге горожане могут предложить свою идею по благоустройству парка имени 50-летия ВЛКСМ. Ранее местные жители заявляли, что здесь нет освещения, отсутствуют спортивные площадки, скамейки и урны. Также специалисты определили основную проблему этой местности: сезонное пересыхание или переполнение водоемов. Недавно по результатам онлайн-голосования был представлен эскизный проект реконструкции парка.

- Проект подразумевает реконструкцию дорожно-тропиночной сети, организацию входных групп, благоустройство прибрежной зоны и дополнительное озеленение рекреационного пространства в квартале улиц Ясной – Шаумяна – Чкалова, - сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Примечательно, что до 23 марта любой желающий сможет внести свои предложения по благоустройству территории. После этого начнется разработка проектно-сметной документации.