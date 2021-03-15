«Уральские авиалинии» оштрафовали на 100 тысяч рублей за продажу билетов в страну с закрытыми границами

Клиент заключил договор о перевозке из узбекского Намангана в Москву Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «Уральские авиалинии» получила штраф в размере 100 тысяч рублей за то, что ее представители продали пассажиру билет в страну, границы которой были закрыты. Инцидент произошел в июне 2020 года, клиент заключил договор о перевозке из узбекского Намангана в Москву. Примечательно, что уже тогда авиасообщение между государствами было прекращено. Недовольный пассажир обратился в прокуратуру.

- Транспортной прокуратурой в отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара (работы, услуги)», - рассказали в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

В результате рассмотрения жалобы авиакомпанию привлекли к административной ответственности. Теперь ее представителям необходимо выплатить штраф.