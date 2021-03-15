Банк УРАЛСИБ запустил коммерческую ипотеку для физических лиц

Фото: предоставлено Банком Уралсиб

Банк Уралсиб предлагает ипотечную программу на приобретение коммерческой недвижимости для физических лиц, в том числе – являющихся индивидуальными предпринимателями или собственниками бизнеса.

Кредит предоставляется на покупку строящейся или готовой коммерческой недвижимости в многоэтажных зданиях в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях у аккредитованных банком застройщиков.

Сумма кредита – от 3 000 000 до 20 000 000 рублей. Срок кредита: от 3 до 15 лет – заемщики, работающие по найму, от 3 до 7 лет – собственники бизнеса или индивидуальные предприниматели. Минимальный первоначальный взнос – 30%. Процентная ставка – от 8,99%. Залог – приобретаемый объект недвижимости или права требования по ДДУ.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.