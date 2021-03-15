Хотела обезопасить себя: в Екатеринбурге пенсионерка отдала мошенникам шесть миллионов

Злоумышленники действовали по отработанной схеме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге телефонные мошенники продолжают обманывать местных жителей по отработанной схеме. На этот раз жертвой аферистов стала 64-летняя женщина. Она пожаловалась, что неизвестные похитили у нее 6,1 миллиона рублей. Пострадавшая рассказала, что ей позвонил незнакомый номер, на том проводе представили представителями силовых структур и попросили помочь найти злоумышленников, которые пытаются снять со счета екатеринбурженки деньги. Обеспокоенная женщина согласилась на их условия. Приме

- При этом звонивший использовал поддельный телефонный номер силовых структур. Женщине рекомендовали сотрудничать с представителями финансовой организации, которые с ней свяжутся, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Чуть позже ей действительно позвонил лжесотрудник банка и посоветовал перевести все деньги на защищенные счета. Чтобы обезопасить себя, гражданка оформила на себя несколько кредитов, которые отдала аферистам. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».