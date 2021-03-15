В Первоуральске скончался водитель, который столкнулся с машиной ППС

Фото: предоставлено Валерием Горелых

В Первоуральске скончался 44-летний водитель автомобиля Geely, который в ночь на 13 марта протаранил машину патрульно-постовой службы, уходя от погони. Экипаж ГИБДД пытался остановить лихача, однако он не подчинялся требованиям инспекторов и врезался в машину ППС, которая не имела отношения к преследованию. В той аварии пострадали два человека. Также травмы получил сотрудник полицейского УАЗа.

- В результате столкновения виновник ДТП получил серьезные повреждения: у него диагностировали переломы ног, черепно-мозговую травму, раны лба. К сожалению, они оказались несовместимы с жизнью, - сообщили в пресс-службе МВД по Свердловской области.

По словам начальникам пресс-службы полицейского главка Свердловской области Валерия Горелых, пострадавший полицейский сейчас находится в больнице. Сейчас решается, по какой статье будут принимать решение в связи со смертью виновника аварии.