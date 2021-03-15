Инвестиции в недвижимость стали доступны через ВТБ Онлайн

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Клиенты ВТБ теперь могут инвестировать средства в недвижимость непосредственно через мобильное приложение и интернет-банк ВТБ Онлайн. ВТБ Капитал Инвестиции добавили возможность покупки паев ЗПИФН «ВТБ Капитал — Рентный доход» в один клик в раздел Инвестиции мобильного банка. ПИФ предполагает вложения в объекты коммерческой недвижимости, получение ежеквартального дохода от арендных платежей, а также дохода от продажи активов при завершении фонда. В феврале торги его паями были запущены на Мосбирже, что сделало инструмент ликвидным и еще более удобным для инвесторов.

— Инвестиции сегодня становятся неотъемлемой частью сбережений населения. И мы стараемся, чтобы у наших клиентов была возможность легко и удобно вкладывать средства в широко диверсифицированный портфель инструментов. Коммерческая недвижимость остается одним из немногих сегментов, которые еще не восстановились от негативных последствий COVID-19, и клиенты банка теперь могут в один клик инвестировать средства, чтобы заработать на восстановлении сектора, — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

«ВТБ Капитал — Рентный доход» запущен в начале 2020 года, к настоящему времени клиенты ВТБ вложили в него более 5 млрд рублей. Купить и продать паи фонда можно в том числе через мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции». Инвесторы фонда ориентируются на 5-летней срок инвестирования с ожидаемой целевой доходностью от 10% годовых. Стоимость пая фонда в настоящий момент составляет немногим более 300 тысяч рублей. ЗПИФН «ВТБ Капитал – Рентный доход» находится под управлением Управляющей компании ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв.