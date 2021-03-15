Превысил самооборону: в Алапаевске мужчина получил год тюрьмы за убийство товарища

Мужчина полностью признал вину и попросил прощения у родственников погибшего Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске местный житель получил срок за превышение самообороны. Инцидент произошел во время празднования нового года. Мужчина вместе со своим знакомым выпивал спиртные напитки, в какой-то момент между ними вспыхнул конфликт, началась драка. Знакомый ударил кулаком своего оппонента по голове. Тот, защищаясь, схватился за нож и нанес своему другу ранение в грудь. После этого он пытался вызвать для пострадавшего бригаду скорой помощи, однако полученная травма оказалась смертельной.

Примечательно, что ранее мужчину уже попадал в поле зрения полиции. Его судили за кражу, он получил три года тюрьмы.

- Освободившись, гражданин вернулся к себе домой и успел даже зарекомендовать себя с удовлетворительной стороны перед местным участковым. И все было бы ничего, если бы, встречая новый год, он не переборщил с употреблением спиртного, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Мужчина полностью признал свою вину и попросил прощения у родственников погибшего. По решению суда он проведет в колонии строгого режима один год и два месяца.