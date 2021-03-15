Был одет во все черное: в Екатеринбурге пропал 16-летний подросток

Фото: ДПСО «Прорыв»

В Екатеринбурге добровольцы из поискового отряда «Прорыв» разыскивают 16-летнего Александра Манжосова, который вышел из дома в микрорайоне «Пионерский» 14 марта и не вернулся. Молодой человек был одет в черную толстовку с рисунком «белая собака», черную шапку, черную куртку до колен с капюшоном, черные спортивные штаны, черные кроссовки фирмы «Nike».

- Приметы пропавшего: рост 171 сантиметр, спортивное телосложение, голубые глаза, русые волосы ежиком, - сообщают волонтеры, которые занимаются поисками.

Если вы знаете, где может находиться Александр, сообщите об этом руководителю отряда Наталье по номеру 89000440220. Также поисками парня занимается полиция, информацию о пропавшем можно сообщить телефону 02 или 8(343)356-42-03.