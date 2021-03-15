Приставил к горлу нож: в Среднеуральске задержали мужчину, напавшего на таксиста

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Среднеуральске полицейские задержали мужчину, который напал на таксиста и забрал у него все деньги. Инцидент произошел накануне ночью. Водитель рассказал, что приехал на вызов, однако открывший дверь пассажир приставил к его горлу нож и потребовал отдать выручку. Опасаясь за свою жизнь, мужчина выполнил требование преступника и поспешил уехать.

- При оперативно-розыскных мероприятиях сотрудниками полиции установлен подозреваемый. Им оказался 36-летний местный житель, , ранее судимый за грабеж, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

На допросе задержанный объяснил, что вечером перед совершением преступления он выпивал и неожиданно решил поехать в Екатеринбург. Для этого он и вызвал машину. В ожидании такси ему пришла в голову идея забрать у водителя все деньги, что он и сделал. Примечательно, что в уральскую столицу преступник так и не уехал. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Разбой». По ней мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.