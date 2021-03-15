Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения щита на мужчину в парке Маяковского

Судебная медицинская экспертиза установит степень тяжести вреда здоровью, причиненному мужчине, на которого упала конструкция Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» после падения щита на мужчину в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского.

- Сотрудниками СКР выполняется комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательственной базы. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначена судебная медицинская экспертиза в целях установления степени тяжести вреда здоровью, причиненного пострадавшему мужчине, - рассказал руководитель следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга СКР по Свердловской области Вячеслав Бабушкин.

Расследование уголовного дела проконтролирует прокуратура. Специалисты ведомства дадут оценку соблюдению законодательства при организации мероприятия в городском парке, выяснят, какая организация установила конструкцию на территории парка и соблюдены ли были при этом необходимые регламенты безопасности. В парке также обещали провести внутреннюю проверку.

Напомним, что инцидент произошел накануне, 14 марта в разгар празднования масленицы. 42-летнего мужчину после падения на него щита, госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом позвоночника.