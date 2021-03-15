В Екатеринбурге набирают волонтеров на Ural Music Night

Заявки от будущих волонтеров организаторы принимают с 15 по 29 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Команда Ural Music Volunteer Crew за три месяца до Ural Music Night объявляет новый набор волонтеров, которые смогут получить опыт в организации музыкальных проектов. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Для организации фестиваля нужны переводчики, координаторы сцен, артистов и гримерок, работники информационных центров фестиваля, которые будут общаться со зрителями и распространять сувенирную продукцию, копирайтеры и PR-специалисты и не только.

На Ural Music Night этим летом планируется собрать три тысячи музыкантов, 300 тысяч гостей, провести офф-лайн и онлайн концерты на 100 сценах, а также конференцию по вопросам музыкальной индустрии.

Заявки от будущих волонтеров организаторы принимают с 15 по 29 марта.