Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Екатеринбург
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Екатеринбург
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество15 марта 2021 14:38

В Екатеринбурге набирают волонтеров на Ural Music Night

Добровольцы смогут получить опыт в подготовке и организации музыкальных проектов
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий

Заявки от будущих волонтеров организаторы принимают с 15 по 29 марта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Команда Ural Music Volunteer Crew за три месяца до Ural Music Night объявляет новый набор волонтеров, которые смогут получить опыт в организации музыкальных проектов. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Для организации фестиваля нужны переводчики, координаторы сцен, артистов и гримерок, работники информационных центров фестиваля, которые будут общаться со зрителями и распространять сувенирную продукцию, копирайтеры и PR-специалисты и не только.

На Ural Music Night этим летом планируется собрать три тысячи музыкантов, 300 тысяч гостей, провести офф-лайн и онлайн концерты на 100 сценах, а также конференцию по вопросам музыкальной индустрии.

Заявки от будущих волонтеров организаторы принимают с 15 по 29 марта.