Уголовное дело в отношении жителя Красноуфимска будет рассматривать Ленинский районный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить мужчину, обвиняемого в краже денег с карт жителей семи регионов России. Среди жертв злоумышленника оказались люди, проживающие в Свердловской, Тульской, Кировской, Тверской, Тамбовской, Вологодской областях и в Республике Марий Эл. В общей сложности обвиняемый причинил ущерб этим людям в 592 тысячи рублей. Зарабатывал он таким образом не один, а в составе преступной группы, организатор которой еще не найден.

Мошенники переводили деньги доверчивых граждан на другие карты или расплачивались ими за товар на сайтах магазина бытовой техники и ювелирных магазинах.

- Злоумышленники, среди которых были и женщины, представляясь сотрудниками банков, вводили в заблуждение потерпевших, которые предоставляли им конфиденциальную информацию (о номере банковской карты, сроке действия, коде безопасности), а также цифровые пароли якобы для подтверждения факта отмены операций по безналичному переводу денег, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

24-летний житель Красноуфимска полностью признал свою вину. Силовикам он признался, что продавал купленный на чужие деньги товар. От 25 до 30 % полученных денег подозреваемый оставлял себе, а на оставшиеся деньги покупал криптовалюту для организатора преступной группы.

Уголовное дело для рассмотрения направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга.