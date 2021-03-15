В Екатеринбурге у ночного клуба мигрант расстрелял 20-летнюю девушку

Предположительно стрельба велась из пневматического пистолета Фото: Василий Вахрин

В Екатеринбурге рядом с ночным клубом «Неон», расположенном в районе площади Первой пятилетки на Уралмаше, 13 марта произошла стрельба.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, с заявлением в полицию обратилась 20-летняя девушка, которая предположительно стала жертвой своего сожителя, 24-летнего уроженца республики Таджикистан.

- Девушка рассказала, что ее сожитель произвел в нее несколько выстрелов из пистолета (предположительно травматического). Стрелял в область ног. Затем мужчина нанес девушке удар и похитил ее паспорт, банковскую карту, а также телефон, - рассказал наш собеседник.

Оказалось, что обидчик девушке жил в Верхней Пышме. Оперативники территориального отдела полиции нашли в его квартире паспорт и другие похищенные у пострадавшей девушки.

- Молодой человек пояснил, что девушка ночью написала ему, что находится в ночном клубе и попросила приехать. По приезду между влюбленными произошел конфликт на почве ревности, - уточнил наш собеседник.

Мигрант признал, что забрал у девушки паспорт и другие личные вещи. Но парень уверял, что сделал это не в криминальных целях, а для того, чтобы заставить девушку ехать с ним. Правда, пострадавшая все равно отказалась сесть с ним в машину. Мигрант заявил, что не стрелял в девушку. Хотя и признал, что до этого у него был пневматический пистолет, который якобы он недавно выкинул.

Оказалось, что сейчас влюбленные уже примерились.

- Все участники инцидента опрошены. Заявительница сообщила, что в настоящее время претензий к сожителю не имеет. По итогам проверки сотрудники полиции примут обоснованное решение, - рассказали "КП" в пресс-группе УМВД по Екатеринбурге.