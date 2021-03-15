УБРиР стал финалистом премии за достижения в сфере клиентского опыта

Фото: предоставлено УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития стал финалистом премии СХ WORLD AWARDS. УБРиР вошел в шорт-лист номинаций «Эффективное применение технологий СХ» и «Персонализированный клиентский опыт». В ближайшие несколько дней жюри рассмотрит и оценит проекты банка, заявленные на конкурс. Итоги огласят 21 апреля.

На премии представители УБРиР расскажут о работе с обратной связью клиентов и новых технологиях продаж.

- Мы делимся опытом внедрения стратегии сегментирования, когда банк предлагает клиентам персональный продукт: человеку с высоким доходом – инвестирование, со средним и ниже среднего – вклады и кредиты, соответственно. А также рассказываем о работе со стартапами и применении технологии речевой аналитики, - рассказал управляющий директор центра развития сотрудничества с клиентами УБРиР Александр Дарданов.

УБРиР с октября 2021 года применяет технологию Speech Analytics. Программа обрабатывает обращения клиентов в колл-центр, преобразует информацию в текст. Решение позволяет выявлять болевые точки в диалогах и оперативно реагировать на рост обращений по определенным тематикам.

- За счет этой технологии мы перевели 15% запросов клиентов на автоинформатора: сократилась нагрузка на специалистов первой линии и повысилась удовлетворенность клиентов, которым не пришлось ждать ответа оператора. Рассчитываем, что жюри премии оценят нашу работу, - отметил Александр Дарданов. – Ценность таких мероприятий не только в возможности показать себя, но и в том, чтобы посмотреть на коллег, на достижения индустрии. Держать руку на пульсе.

В конце 2021 года УБРиР планирует вновь подать заявку на премию СХ WORLD AWARDS, но в большем количестве номинаций.