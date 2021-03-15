В парке Маяковского проведут внутреннюю проверку после падения щита на мужчину

В парке Маяковского выяснят причину падения на мужчину металлической конструкции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского проведут внутреннюю проверку после падения щита на мужчину. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе парка.

Напомним, что инцидент произошел накануне днем в разгар празднования масленицы. Мужчину после падения на него металлической конструкции госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом позвоночника.

- По одной из отрабатываемых сыщиками версий, причиной происшествия мог послужить неожиданный и сильный порыв ветра, в результате чего щит не устоял и ударил посетителя, - ранее рассказал руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

Сейчас полицейские выясняют, кто парке Маяковского отвечал за технику безопасности и оценивал надежность конструкции. В следственном комитете и прокуратуре также начали проверку.