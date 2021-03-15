В Асбесте полицейские поймали мошенницу благодаря оставленной ей упаковке от ватрушки

Фото: предоставлено В. Н. Горелых

В Асбесте полицейским удалось задержать подозреваемою в кражах и мошенничестве, благодаря упаковке от ватрушки, которую она оставила в квартире у одной и своих жертв. Женщина успела обмануть как минимум шесть пенсионеров.

- Сыщики установили торговую точку, в которой продавались такие булочки, затем проанализировали съемки с камер видеонаблюдения магазина, где и «засветилась» подозреваемая, а установить ее личность было делом времени. Гражданка не стала демонстрировать из себя матерого «Фокса в юбке» и созналась в содеянном, дав признательные показания, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

33-летняя местная жительница входила в доверие пожилым людям, узнавала, где хранятся деньги, и похищала их. Также она могла занять у пенсионеров в долг, а затем пропасть. При этом женщина использовала разные способы, чтобы обмануть пенсионеров. Так, в нескольких случаях она действовала под видом социального работника или специалиста управляющей компании. Два раза злоумышленница подходила на улице к бабушкам с золотыми украшениями на ушах и под предлогом помочь поправить расстегнутые серьги незаметно снимала их.

Сейчас женщине грозит до пяти лет лишения свободы. В полиции ищут других пострадавших от злоумышленницы и просят обратиться в дежурную часть территориального ОВД по телефонам 8(34365) 2-04-02, «02».