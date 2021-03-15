СвЖД установит отечественную операционную систему для рабочих мест сотрудников

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В рамках реализации стратегии ОАО «РЖД» по переводу информационной инфраструктуры холдинга на отечественное программное обеспечение Свердловская магистраль планирует в марте – апреле 2021 года установить первые 70 автоматизированных рабочих мест сотрудников на Astra Linux. Холдинг «РЖД» уже приобрел 22 тыс. лицензий на операционную систему общего назначения Astra Linux, включенную в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи.

Напомним, в 2020 году ОАО «РЖД» и АО «Гринатом» (ИТ-интегратор корпорации «Росатом») заключили договор о развитии системы базовых сервисов внутренней ИТ-инфраструктуры Российских железных дорог с использованием отечественных программных продуктов. В рамках проекта создана и введена в опытную эксплуатацию единая система базовых информационных сервисов ОАО «РЖД», основанная на решениях компании Гринатом (ПО поддержки сетевых служб, централизованного управления автоматизированными рабочими местами и пр.).

Следующим этапом станет отработка технологии перевода автоматизированных рабочих мест, подключенных к единой внутренней системе ОАО «РЖД», на использование отечественной операционной системы.

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План по переходу на отечественное программное обеспечение, включенное в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, реализуется ОАО «РЖД» с 2018 года. Проектным офисом, созданным для его реализации, организовано взаимодействие с отечественными компаниями по разработке в интересах РЖД информационных систем, не уступающих зарубежным аналогам в функциональности и надежности.

За это время специалистами компании было проанализировано и протестировано свыше 200 отечественных программных продуктов и платформ различного назначения, включая системы электронного документооборота и управления данными, EAM и ERP-системы, офисные решения и антиспам-продукты и т.п. Успешно прошедшие нагрузочное тестирование программные продукты одобряются для дальнейшей эксплуатации в информационной инфраструктуре холдинга.

По результатам выполненных в 2020 году мероприятий отечественное ПО внедрено в общей сложности для более 277 тыс. пользователей в ОАО «РЖД», в том числе системы бизнес-аналитики, управления данными и активами, а также системы электронной почты и антиспам-продукты.