Водителей попросили не парковать автомобили на двух улицах Пионерского из-за уборки снега

Коммунальные службы просят екатеринбуржцев убирать автомобили, где планируется уборка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге попросили не парковать автомобили вдоль обочин дорог, а также в «парковочных карманах» на двух улицах Пионерского из-за уборки снега. Машины, мешающие коммунальщикам, будут эвакуировать.

- В понедельник, 15 марта 2021 года, коммунальщики вывезут зимние осадки с улиц Вилонова и Уральской - на участке от улицы Блюхера до улицы Кондукторской, - предупредили в пресс-службе мэрии.

Во время работы коммунальных служб на участке дороги, где будет проходить уборка снега, установят временные дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещенные с табличкой «Работает эвакуатор» и указанием диапазона времени их действия.