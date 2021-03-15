Губернатор продлил режим самоизоляции для свердловчан из групп риска

Свердловчанам старше 65 лет рекомендуют соблюдать режим самоизоляции из-за коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому режим самоизоляции для групп риска продлен на две недели.

- Изменения предполагают пролонгирование до 29 марта режима самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и жителей региона, имеющих хронические заболевания, - рассказали в оперштабе Свердловской области.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу завтра, 16 марта.