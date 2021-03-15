Создателя Putin Team наградили «За заслуги перед Свердловской областью»

Указ о награждении Дмитрия Шишкина подписал Евгений Куйвашев

Известного екатеринбургского дизайнера и директора «Юниформ Ателье» Дмитрия Шишкина, которому принадлежит уральский бренд SHISHKIN и коллекция Putin Team, наградили знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Соответствующий указ подписал губернатор свердловской области Евгений Куйвашев.

В документе указано, что Дмитрий Шишкин награжден за особые заслуги в сфере социально-экономического развития Свердловской области.

Напомним, что дизайнер из Екатеринбурга презентовал линию одежды Putin Team на международной выставке ИННОПРОМ в 2019 году. Он разработал ее совместно в Министерством промышленности и торговли РФ.

В прошлом году Дмитрий Шишкин перенастроил швейные фабрики на производство защитных костюмов и масок для медиков, работающих с заболевшими коронавирусом. Все сшитое на производстве потом было передано больницам по всей стране.