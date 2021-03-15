Органный марафон в честь дня рождения Баха и дуэт клавесина и мандолины: афиша Свердловской филармонии

В Свердловской филармонии пройдет органный марафон в честь дня рождения Баха Фото: Алексей БУЛАТОВ

На предстоящей неделе с 15 по 21 марта в Свердловской филармонии: музыканты из Петербурга, органный марафон в честь дня рождения Баха, удивительный дуэт клавесина и мандолины и сказки Пушкина в исполнении актрисы Екатерины Гусевой.

Александр Болотин Фото: пресс-служба Свердловской филармонии

15 марта, понедельник, 18:30, 6+

Поколение Next. Тромбон и фортепиано

Крайне редко можно услышать тромбон вне оркестра. В совместном проекте Свердловской филармонии и Санкт-Петербургского Дома музыки инструмент предстанет в дуэте с фортепиано. В исполнении тромбониста Александра Бодосова и пианиста Александра Болотина прозвучат произведения Баха, Генделя, Шуберта, Гайдна, Ланге, Шопена.

Александра Коренева Фото: пресс-служба Свердловской филармонии

17 марта, среда, 18:30, 6+

Бах и клавесин

В рамках фестиваля Bach-fest прозвучит дуэт старинных инструментов – клавесина и мандолины. Компанию клавесинистке Александре Кореневой составит Екатерина Мочалова, солистка Национального академического оркестра народных инструментов России. Публика уже оценила универсальность исполнительницы – не только народная музыка, но и академическая, музыка эпохи барокко, а минувшей осенью Екатеринбург аплодировал Екатерине как участнице джазового концерта фестиваля Дениса Мацуева. Прозвучит музыка Скарлатти, Вивальди и Бахов – Иоганна Себастьяна и Карла Филиппа Эммануэля.

Тарас Багинец Фото: пресс-служба Свердловской филармонии

20 марта, суббота, 12:00, 15:00, 18:00, 6+

Органный концерт к Дню рождения Баха. Токкаты и фантазии

День рождения Баха традиционно является одним из главных событий фестиваля Bach-fest. В этом году концерты, посвященные композитору, состоятся накануне его дня рождения – это будет настоящий органный марафон, три концерта в один день. Самые знаменитые токкаты и фантазии Иоганна Себастьяна Баха прозвучат в исполнении органиста Свердловской филармонии Тараса Багинца. Программа концертов не повторяется, за исключением Фантазии и фуги соль минор и знаменитой Токкаты ре минор, без которых музыкальный портрет именинника был бы неполным.

Екатерина Гусева Фото: пресс-служба Свердловской филармонии

21 марта, воскресенье, 15:00, 18:00, 6+

Сказки Пушкина. Екатерина Гусева

В исполнении Екатерины Гусевой и Ансамбля народных инструментов под управлением Евгения Волчкова прозвучат две пушкинские истории – «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Сказки сопровождают музыка Лядова, Калинникова, Холминова, Цыганкова, Егоровой и картины песочной анимации Андрея Казанцева.